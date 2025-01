Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 3 febbraio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 3 febbraio 2025

Leander ed Eleni si scambiano un bacio sul prato vicino al lago, certi di essere soli. Nel frattempo, Valentina e Noah parlano dei loro sentimenti passati e di quelli attuali: lei è felice con Otto, mentre lui ha trovato serenità con Greta. Valentina decide di donare la barca a Noah.

Durante la cena d’addio organizzata da Valentina, sorgono problemi in cucina che vengono risolti optando per una pizza. Preoccupata per il nonno, Valentina suggerisce a Helene di stargli vicino per confortarlo, e Greta, Noah e Helene si offrono di farle compagnia.

Intanto, Nicole confessa a Michael e Robert che è stata Alexandra a causare l'allagamento del caffè Liebling. Alla partenza di Valentina e Otto per Bruxelles, Robert, Werner e Leander li salutano affettuosamente. Prima di lasciarli andare, Robert responsabilizza Otto e gli raccomanda di prendersi cura di sua figlia…