Tempesta d’amore, anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2025

Benché sorpresa dalla confessione di Noah, Valentina è felice di essere rimasta in rapporti di amicizia con quest’ultimo. Poco dopo la ragazza si congeda dalla sua famiglia, felice per il suo futuro a Bruxelles insieme ad Otto!

Helene sente profondamente la mancanza di André, da cui non ha notizie ormai da tempo.

Nicole rivela a Robert che Alexandra è responsabile per l’allagamento che l’ha quasi mandata in rovina. Saalfeld è furioso!

Eleni decide finalmente di comunicare a Julian la sua decisione di lasciarlo. Proprio allora, però, la ragazza viene sopraffatta da una forte nausea…

Greta capisce che Lale si è innamorata di Theo e incoraggia la collega a prendere l’iniziativa.

Le premure di Erik finiscono per far sentire Yvonne una paziente più che una compagna. Non sapendo come comportarsi, Vogt chiede consiglio a Michael.

Al Fürstenhof arriva Mario Pankratz, un importante critico gastronomico nonché ex fidanzato di Greta!

Eleni scopre di essere incinta! Sconvolta, la ragazza ne parla con Leander, che le garantisce di essere pronto a formare con Julian una famiglia allargata. Prima che la Schwarzbach possa parlare con Julian, però, quest’ultimo scopre il test di gravidanza…

Lale prende coraggio e invita Theo ad un appuntamento. La serata va inizialmente per il meglio, ma poi la ragazza finisce involontariamente per ferire l’orgoglio del suo amato…

Robert scopre che Michael ha ripreso lo scambio epistolare con Nicole e affronta l’amico, finendo per abbandonare la cucina in un momento delicato…

Di fronte alla gioia di Julian per la sua gravidanza, Eleni non trova il coraggio di comunicare al fidanzato di volerlo lasciare. Leander la spinge a non aspettare troppo tempo, ma la ragazza capisce di non poter spezzare il cuore di Julian e prende una decisione inaspettata…

Dopo aver totalmente frainteso una conversazione tra Theo e Noah, Lale decide di chiudere i rapporti con Licht. E così, quando quest’ultimo la invita ad uscire, lei rifiuta!

Leander non riesce a credere che Eleni voglia restare insieme a Julian per il bene del bambino e prova a farle capire che si tratta di un errore. La ragazza, però, è irremovibile.

Greta e Hildegard riescono a salvare la situazione col critico gastronomico. Poi, però, l'uomo fa a Greta una richiesta sconvolgente…