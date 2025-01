Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 6 gennaio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 6 gennaio 2025

Aumenta la rivalità tra Leander e Julian per il cuore di Eleni, che ora si trova in una situazione complicata. Lale è impegnata con la selezione per il lavoro di istruttrice di fitness, mentre Erik pianifica di chiedere a Yvonne di sposarlo e Markus, ormai gelosissimo di Christoph, trama qualcosa. Yvonne, pensando che le rimanga poco da vivere, rivela piangendo ad Alexandra che ha il cancro e che sta per morire.