Tempesta d’amore: Noah si dichiara a Valentina! E ora? | Anticipazioni italiane

Un grandissimo colpo di scena sta ancora una volta per movimentare la vita sentimentale di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)! Proprio ora che ha finalmente trovato l’amore al fianco di Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane ereditiera scoprirà infatti che il ragazzo da lei a lungo amato ricambia i suoi sentimenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Otto e Valentina decidono di trasferirsi a Bruxelles

Dopo la fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt) e la sua disastrosa infatuazione per Michael (Erich Altenkopf), Valentina sembrava aver finalmente trovato l’amore in Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse). Peccato solo che – prima che potesse dichiararsi – il suo amato abbia iniziato una relazione con Greta (Laura Osswald), spezzando il cuore alla giovane Saalfeld.

Da allora Valentina sembrava aver perso fiducia nell’amore, trovandosi a soffrire in silenzio per la lontananza di Noah e respingendo i tentativi di Otto di convincerla a lasciarsi andare ad una nuova relazione. Alla fine, però, il giovane von Arnsberg ha avuto successo! Dopo essere stata salvata da Otto, Valentina ha infatti capito di essersi innamorata, decidendo non solo di iniziare una relazione con lui ma anche di trasferirsi insieme a Bruxelles!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina scopre che Noah la ama

Nonostante qualche tentennamento temporaneo, la Saalfeld sembrerà convintissima della propria decisione e si lancerà con entusiasmo nella preparazione del suo ormai imminente trasferimento in Belgio. A pochi giorni dalla sua partenza, però, la ragazza farà però una scoperta che la spiazzerà oltre ogni immaginazione: di fronte alla possibilità di non rivedere mai più la sua amata, Noah le confesserà infatti di aver a lungo ricambiato segretamente i suoi sentimenti!

Come reagirà Valentina di fronte a questa inaspettata dichiarazione? E, soprattutto, cosa ne sarà del suo futuro insieme a Otto? Lo scopriremo tra pochissimo nelle puntate di Tempesta d'amore presto in onda in Italia su Rete 4!