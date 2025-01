Tradimento, anticipazioni dal 2 all’8 febbraio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Tradimento da domenica 2 a sabato 8 febbraio 2025

Guzide scopre che Yesim ha ingannato Tarik, facendogli credere di averlo abbandonato per sempre, quando in realtà si nasconde a casa di Burcu insieme alla figlia, con l’unico intento di far impazzire Tarik di dolore e renderlo più accondiscendente alle sue richieste. Messa alle strette, Yesim è costretta a raccontare la verità a Tarik, che tuttavia la perdona. Tarik prepara così un nuovo atto di divorzio da proporre a Guzide, apparentemente molto vantaggioso per quest’ultima. In realtà Tarik svelerà a Yesim che possiede un patrimonio “non dichiarato” di cui Guzide non è a conoscenza. Tarik va da Guzide per farle firmare i documenti, ma lì troverà Sezai, invitato a cena da Guzide. In un attacco di gelosia, Tarik definirà Sezai “un opportunista”. Guzide, su tutte le furie, rifiuta di accettare la nuova proposta da parte di Tarik e il suo unico intento sarà quello di distruggere Tarik. Oylum si appresta a partire in gran segreto per New York.

Oylum è pronta a partire per New York ma, proprio quando sta per salire in macchina di Tolga per dirigersi verso l’aeroporto, comincia ad avvertire dei forti dolori alla mano, fino a perdere completamente la sensibilità. Tolga decide quindi di portarla subito in ospedale, nonostante la ragazza si rifiuti di andare perché non vuole perdere il volo. Dagli esami si evince che Oylum si è fratturata una vertebra cervicale dopo aver battuto la testa la sera in cui è stata aggredita. Le brutte notizie però non sono ancora finite per Oylum: questa frattura la obbligherà a restare ferma per un po’ di tempo e il suo viaggio per New York probabilmente dovrà essere nuovamente rimandato. Anche per Ozan le cose non si mettono bene: mentre è in ufficio, lui e i suoi colleghi subiscono un attacco armato.

Oylum è decisa a dire tutta la verità a sua madre: quando finalmente trova il coraggio di telefonarle, le risponde un’infermiera di pronto soccorso e le comunica che Guzide ha subito un incidente. Oylum, una volta in ospedale, avverte disperata parenti e amici, che accorrono a sostenerla. Yesim, nel vedere Tarik accorrere in ospedale, viene presa da un attacco di gelosia.

Burcu alimenta la gelosia di Yesim e la convince a raggiungere Tarik in ospedale dove tuttavia non lo trova. La donna tenterà di sfruttare questa occasione per entrare nelle grazie dei figli di Guzide, ma arrivata in ospedale, Yesim viene accolta dalla furia di Ozan, che la caccia via rimproverando anche suo padre. Nel frattempo Burcu suggerisce a Yesim di rivolgersi a una medium, per risolvere definitivamente il problema di Guzide. Oylum, al capezzale di sua madre, racconta tutta la verità implorandola di aprire gli occhi e tornare alla vita.

Oltan trova Lara sulla sua barca e scopre che l’ha mandata Kaan per farsi dire dove fosse la sua macchina. Oltan caccia via Lara in malo modo, assicurandosi che dica a Kaan di non farsi più vedere in giro. Sezai si reca spesso in ospedale a trovare Guzide e le lascia delle poesie sotto il cuscino. Tarik propone a Yesim di andare con lui a vedere una casa, ancora in costruzione, che vorrebbe acquistare. Yesim sembra tornare felice davanti a questa prospettiva, ma dopo essere entrati nel cantiere, lui riceve una telefonata. È Oylum che lo avvisa che Guzide si è svegliata dal coma.

Tarik corre in ospedale senza pensarci, lasciando Yesim delusa e amareggiata. Tornata a casa, Yesim decide di seguire il consiglio di Burcu e fissa una costosa videochiamata con una medium. Burcu, nel frattempo, è riuscita a rubare un mazzo di chiavi di Yesim e, senza che l’amica se ne accorga, ne fa una copia. Oltan propone a Ozan di lavorare per lui chiedendogli di supervisionare i suoi cantieri. Seguici su Instagram.