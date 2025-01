Un posto al sole, anticipazioni 22 gennaio: Ornella sostiene Viola, Damiano indaga!

I pettegolezzi su Rossella (Giorgia Gianetiempo) continuano a circolare in ospedale, aumentando l’ansia dei suoi genitori e aggravando lo stress della giovane. Grazie all’aiuto di Raffaele (Patrizio Rispo), Rosa (Daniela Ioia) inizia a comprendere più a fondo il carattere complesso di Pino (Antimo Casertano). Damiano (Luigi Miele) si dimostra sempre più determinato a individuare i responsabili della rapina subita da Viola (Ilenia Lazzarin), che intanto riesce a trovare la forza per affrontare le sue paure grazie al sostegno di mamma Ornella (Marina Giulia Cavalli). Intanto, Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) lavorano insieme per cercare di contenere i danni causati dall’incidente accaduto sullo yacht di Burnett… Seguici su Instagram.