Un posto al sole, anticipazioni 29 gennaio: Viola e Damiano, c’è maretta!

Dopo la diffusione del video dell'arresto di Potito, Damiano (Luigi Miele) viene sospeso in via cautelativa dal servizio in strada. Sentendo la mancanza del sostegno incondizionato di Viola (Ilenia Lazzarin), l'uomo finisce per discutere animatamente con lei. Nel frattempo, Jimmy (Gennaro De Simone) e Renato (Marzio Honorato) riescono a superare le tensioni recenti, mentre Manuela (Gina Amarante) soffre per il rifiuto di Niko (Luca Turco), che si è imposto di reprimere i sentimenti che prova per lei. Dopo un confronto chiarificatore, Silvia (Luisa Amatucci) riesce a convincere Mariella (Antonella Prisco) a lasciarsi andare con Mimmo (Massimo Peluso)…