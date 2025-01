Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2025

L’idea di Renato di organizzare un pranzo a sorpresa a casa sua con Niko e Manuela si rivela un boomerang e Niko per reazione si decide a fare un passo importante con Valeria. Elena conosce Vinicio Gagliotti rimanendone colpita, Michele prosegue la sua inchiesta nei campi dei Gagliotti avvalendosi dell’aiuto di un bracciante. Micaela non sopporta di vedere Samuel con un’altra donna e si diverte a farlo ingelosire.

Valeria è al settimo cielo per la scelta di Niko di andare a vivere a casa sua. Ma lui ne deve ancora parlare con Jimmy e con Renato. Ornella si è consultata con un collega psicoterapeuta circa le condizioni psicologiche di Rossella, e ne riferisce l’esito a Michele e Silvia, mentre la ragazza continua a subire una situazione di forte stress al lavoro. Micaela fa credere a Samuel di essere stata con Fausto.

Rossella appare sempre più svuotata, Ornella potrebbe aver trovato una pista utile per aiutarla a vincere la sua battaglia contro Fusco. Malgrado i tentativi dei nonni di stemperare la tensione, Niko non intende assecondare Jimmy ed è deciso a trasferirsi da Valeria. Mentre il rapporto tra Rosa e Pino continua a rafforzarsi, Damiano riceve un’altra batosta.

Damiano appare sempre più preoccupato per la denuncia a suo carico. Luca farà a Manuel una piacevole proposta che potrebbe però avere un risvolto inaspettato. Interrogata da Ornella e Nunzio sui suoi rapporti passati con Fusco, la dottoressa Sacchi si troverà davanti a un bivio. Manuela rivolge a Niko un sentito appello affinché Jimmy non venga coinvolto nelle sue vicende sentimentali.

Gennaro Gagliotti sembra aver messo gli occhi su Elena e comincia a diventare una presenza sempre più fissa nella vita di Marina e Roberto. Michele si prepara a condurre in radio l'ennesima puntata di argomento leggero,. Nelle campagne in cui lavorano gli extracomunitari sfruttati da Gagliotti, sta per succedere qualcosa di molto grave. Dopo che la sua malattia è tornata a farsi sentire, Luca vivrà un momento di profondo sconforto. Mariella sembra decisa ad accogliere i consigli degli amici e non respingere la corte galante di Mimmo. Qualcosa però andrà storto.