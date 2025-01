Un posto al sole: Niko e Manuela si riavvicinano ancora, ma poi… | Anticipazioni

A Un posto al sole, Valeria Paciello (Benedetta Valanzano) continua a tessere la sua tela affinché, prima o poi, Niko Poggi (Luca Turco) si convinca a seguirla al di fuori di Palazzo Palladini. E anche se il giovane avvocato mostra ancora delle resistenze in tal senso, pare che inizi a considerare un minimo l’idea della sua fidanzata.

Come ben sappiamo, i timori di Valeria sono più che altro legati alla presenza a Palazzo di Manuela Cirillo (Gina Amarante), l’ex di Niko: tra i due c’è ancora una certa “chimica” e Valeria è abbastanza intelligente per accorgersene…

La questione, comunque, sta nuovamente per tornare in auge: l’uscita dei voti del primo quadrimestre di Jimmy (Gennaro De Simone) porterà ancora una volta Niko e Manuela ad interagire… e ad avvicinarsi! Fino a che punto?

Non un punto di non ritorno! Nel senso che, per l'ennesima volta, il giovane Poggi riuscirà a far leva sul suo self control e quindi il rapporto con Valeria sarà salvo, ma Manuela tornerà a soffrire per il dietrofront dell'ex. Insomma, calma più o meno piatta: ma cosa dovrà succedere perché questa situazione si muova rispetto allo stallo in cui è attualmente?