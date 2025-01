Un posto al sole: Niko non intende assecondare Jimmy | Anticipazioni

A Un posto al sole, Renato Poggi (Marzio Honorato) è sceso personalmente in campo affinché al fianco di suo figlio Niko (Luca Turco) possa esserci Manuela Cirillo (Gina Amarante) e non l’odiata Valeria Paciello (Benedetta Valanzano), ma il suo tentativo – che vede coinvolta persino Serena (Miriam Candurro) – per ora non è detto che riesca…

Come vi abbiamo già anticipato, tra pochissimi giorni i voti del primo quadrimestre di Jimmy daranno a Niko e Manuela un nuovo assist per interagire e ritrovarsi a sorpresa molto vicini. Tuttavia, nonostante non si possa negare l’esistenza di sentimenti profondi di Niko verso Manuela, il giovane avvocato si è imposto di non dare ascolto a tali sentimenti e quindi continuerà a seguire la strada rappresentata da Valeria.

E l’infelice idea che avrà Renato di organizzare un pranzo a sorpresa con Niko e Manuela non avrà l’esito desiderato; anzi, un Niko a questo punto piuttosto stizzito deciderà di fare il passo decisivo verso la sua attuale fidanzata, accettando di andare a vivere con lei.

Aggiungiamo però che tra il dire e il fare c’è di mezzo… Jimmy! Il ragazzino e il padre si ritroveranno di nuovo ai ferri corti e stavolta Niko non vorrà assolutamente assecondarlo. Come andrà a finire? Seguici su Instagram.