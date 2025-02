Beautiful, anticipazioni 11 febbraio: Thomas a Hope, “da allora io sono cambiato”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 11 febbraio 2025

Brooke esprime a R.J. e Ridge la speranza che Hope torni sulla propria strada riunendosi con Liam e la loro famiglia. Hope affronta con Thomas una difficile conversazione: non può rinnegare quanto ci sia tra loro, tuttavia non può neanche trascurare le azioni passate di Thomas, che le hanno quasi costato la vita con sua figlia Beth. Thomas riconosce il proprio ruolo, ma può soltanto continuare a dirle che è cambiato da quel periodo in cui aveva perso se stesso…