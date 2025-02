Beautiful, anticipazioni 4 febbraio: Liam si dichiara a Steffy, che però lo manda via!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 4 febbraio 2025

Brooke desidera realizzare da sola il proprio futuro abito da sposa, per sorprendere Ridge: la coppia vive un periodo felice nonostante le turbolenze nei matrimoni delle rispettive figlie, che intendono superare insieme. Liam si dichiara a Steffy: non intende più fingere né soffocare quello che prova per lei. Rimpiangendo di averla lasciata anni prima, rivuole una vita con lei. Sebbene affermi di non aver voluto interferire nel suo matrimonio con Finn, pensa che ora le cose siano cambiate. Il giovane Spencer la bacia sulla guancia, ma Steffy lo invita ad andarsene. Nel frattempo Finn è risoluto a non arrendersi finché sua moglie non sarà tornata da lui… Seguici su Instagram.