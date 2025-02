Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 13 febbraio: Marta nota che Anita è distante da lei

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 13 febbraio 2025

Ha inizio la messinscena tra Agata e Mimmo, che da questo momento fingeranno di frequentarsi. Delia si trasferisce a casa di Irene e riceve l'aiuto di Gianlorenzo Botteri per il trasloco, durante il quale gli legge le carte. A casa Amato, intanto, prende il via il piano per riavvicinare Luisa al marito. Marta si accorge che Anita è sempre più distante da lei, mentre Lea si dice disponibile a lasciare la bambina da sola con Enrico per San Valentino. Infine, la recita di Agata davanti ai suoi genitori procede a meraviglia…