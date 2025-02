Il paradiso delle signore 9: Giulia riuscirà a non tradire Botteri? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, Giulia (Marta Mazzi) e Botteri (Luca Ferrante) sembrerebbero proprio aver ritrovato l’intesa di un tempo, tanto che la stilista apparirà sempre più combattuta riguardo all’intenzione di voler tradire Gianlorenzo.

A quel punto però Tancredi (Flavio Parenti) metterà Giulia alle strette in merito alla scelta di tradire Botteri, ricordandole che per fare carriera non dovrà avere scrupoli. Lo stilista del Paradiso, intanto, inviterà la Furlan a cena.

Ma Giulia non è l’unica donna ad avere a che fare con Gianlorenzo in questo periodo: Delia (Ilaria Maren), infatti, leggerà di nuovo i tarocchi a Botteri e i due entreranno ancora più in confidenza. Lui avviserà allora Giulia che non potrà accompagnarla alla festa, e lei, vedendolo in compagnia di Delia, andrà su tutte le furie!

Resta il problema di tradire Botteri: Giulia riuscirà a non tradire l’amico (e forse qualcosa di più), visto che il sentimento, nel tempo, non è forse mai svanito? Seguici su Instagram.