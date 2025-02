Il paradiso delle signore: Adelaide manda un messaggio a Umberto | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, la mancanza di Adelaide (Vanessa Gravina) si fa sentire: mentre Marcello (Pietro Masotti) è sempre più preoccupato e triste di non avere notizie della sua amata, si scoprirà che le cure non hanno fatto effetto sulla contessa, la quale, nel frattempo, sarà sparita.

Sua nipote Marta (Gloria Radulescu), allora, chiederà a Umberto (Roberto Farnesi) notizie di Adelaide ma lui continuerà a mentire sullo stato di salute della nobildonna, anche se, per nulla tranquillo, deciderà di partire per Londra e, una volta arrivato lì, di andare a cercarla.

Dopo il viaggio, Umberto tornerà da Londra con cattive notizie su Adelaide, che sembrerà sparita nel nulla. Per fortuna la figlia Odile (Arianna Amadei) nel frattempo sarà riuscita a sentirla, e racconterà a Guarnieri di aver conversato con la contessa per telefono e di averla trovata molto stanca. A quel punto Guarnieri si rivolgerà a Enrico (Thomas Santu) per una consulenza medica.

Il medico magazziniere, scoperte le reali condizioni di salute di Adelaide, sarà costretto da Umberto a non dire nulla a Marta, con la quale però adesso Enrico sarà profondamente a disagio. Ma le sorprese sembreranno non essere finite perché nel frattempo, Adelaide farà recapitare un messaggio criptico a Umberto: quale sarà il contenuto della missiva?