Il paradiso delle signore, anticipazioni 17 febbraio: Lea si presenta da Marta e…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 17 febbraio 2025

Enrico non è sicuro che Marta abbia fatto la scelta giusta nel rivelare la verità su di lui a suo padre e non esita a farglielo notare. Nel frattempo, Umberto decide di affrontarlo direttamente per chiarire alcune questioni.

Intanto, Delia aiuta Botteri a ritrovare l’ispirazione, mentre Rita prosegue nella sua ricerca di informazioni sulla nuova collezione del Paradiso. Nel frattempo, Giulia è combattuta e vorrebbe confessare allo stilista il piano orchestrato da Sant’Erasmo.

A sorpresa, Lea si presenta da Marta e le rivela le preoccupazioni di Anita nei suoi confronti…