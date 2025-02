Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 3 al 7 marzo 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 3 a venerdì 7 marzo 2025

Dopo l’ennesima discussione, Marcello promette a Rosa che non si immischierà più tra lei e Tancredi. Enrico, che ha avuto modo di studiare la cartella clinica di Adelaide, è molto preoccupato per le sue condizioni di salute e Umberto decide di mettere un investigatore sulle tracce della contessa. Agata è alla ricerca dell’uomo misterioso che le ha regalato un libro. Delia chiede di creare le acconciature in vista del servizio fotografico per la presentazione della nuova collezione. Rosa fa una proposta inaspettata a Tancredi: i due sembrano sempre più vicini.

Umberto decide di invitare a cena Marta e Odile per dire loro tutta la verità su Adelaide, ma sul più bello succede qualcosa di inaspettato. Delia si presenta con la prima acconciatura ideata per la presentazione dell’abito di Botteri e lui ne rimane colpito. Durante l’ultima parte d’intervista, Tancredi racconta a Rosa tutta la verità sulla sua storia con Matilde e le lascia libertà di scelta: pubblicare o no la notizia che è stato lui il mandante dell’incendio al mobilificio Frigerio.

Mimmo confessa ad Agata che è stato lui a regalarle il libro, ma lei non la prende bene. Per decidere se pubblicare o no l’intervista, Rosa ha bisogno di fare ulteriori domande a Tancredi e scopre qualcosa che non si aspettava affatto. Umberto entra in possesso dell’agenda di Adelaide e viene a conoscenza di una pista che potrebbe aiutarlo a rintracciarla. Intanto Rosa scopre da Roberto che Vittorio aveva le prove che era stato Tancredi il mandante dell’incendio al mobilificio Frigerio.

Umberto è in partenza per l’Inghilterra per andare a parlare con l’infermiera di Adelaide, ma mente sulla sua vera destinazione; Marta lo nota mentre parla con Enrico in modo insolito e inizia ad avere dei sospetti. Mirella non può portare Michelino a Bologna per la serata dello Zecchino d’Oro e chiede a Matteo di sostituirla; lui, a sua volta, chiede a Odile di accompagnarli. Botteri propone Delia come modella per il lancio della nuova collezione. Rosa ha preso una decisione in merito all’intervista fatta a Tancredi. Intanto Marta dice a Enrico di averlo visto insieme a Umberto e chiede spiegazioni su quell’incontro.

È il giorno dell'esibizione di Michelino allo Zecchino d'Oro e sono tutti in attesa della gara che verrà trasmessa in diretta al Paradiso. Marcello è contrariato perché Rosa ha deciso di non pubblicare l'articolo su Tancredi. Roberto convince Mimmo ad accompagnare Agata a una mostra d'arte. Giulia vede Botteri insieme a Delia e la prende molto male. Enrico forse ha trovato un modo per curare Adelaide.