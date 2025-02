Il paradiso delle signore: Rosa vuole intervistare Tancredi | Anticipazioni

Per quanto continuino a vivere sotto lo stesso tetto e siano legati da un sincero affetto, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Marcello (Pietro Masotti) e Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) continueranno a scontrarsi per via di Tancredi (Flavio Parenti).

Eh sì: lei è sempre più presa da quest’uomo tenebroso e oscuro che le dà grandi opportunità di carriera, lui proprio non ce la fa a vedere l’amica assoggettata a colui che ha quasi ucciso il suo amico Vittorio e che ha creato tanti problemi al Paradiso. Tuttavia, nonostante la disapprovazione di Barbieri e dell’amica Odile (Arianna Amadei), Rosa non mancherà di proporre al conte di Sant’Erasmo un’intervista per riabilitare la sua immagine…

In tutto questo, Salvo (Emanuel Caserio) inviterà sia la Venere che Marcello a cena, ma lei – neanche a dirlo – avrà un impegno proprio con Tancredi: la sua intervista inizierà quella sera e la reazione dei suoi amici si potrà solo immaginare. Il Conte, dal canto suo, si aprirà con Rosa e le racconterà della sua storia con Matilde (Chiara Baschetti).

L'interesse di Tancredi per la Venere intellettuale sarà sincero oppure Rosa sarà l'ennesima vittima del Conte? Ne riparleremo…