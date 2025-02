La Promessa anticipazioni: Adriano “lascia” Catalina, ecco perché

Lo spettro di Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) continuerà ad essere presente nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Lo vedrà a “sue spese” Catalina de Lujan (Carmen Asecas) nel momento in cui il bracciante Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami) deciderà di interrompere la liaison nascente per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Catalina e Adriano fanno l’amore

Come abbiamo anticipato nei nostri post precedenti, Catalina si avvicinerà tantissimo ad Adriano e lo aiuterà a risolvere anche i suoi problemi economici. Gli regalerà infatti un prestigioso collier che le aveva dato Pelayo, in questo modo l’uomo rivenderà l’oggetto e uscirà da una serie di guai finanziari.

La sintonia tra Adriano e Catalina crescerà di puntata in puntata, anche per via della reclusione della ragazza nell’hangar causata dai contrasti con Cruz Ezquerdo (Eva Martin). E così, complici i tanti momenti trascorsi insieme, i due non riusciranno a reprimere la reciproca attrazione che sentono e faranno l’amore. L’avvicinamento romantico però subirà uno stop quando Catalina dirà ad Adriano che ha bisogno di tempo per capire che cosa stia effettivamente succedendo tra di loro.

La Promessa, trame: prime frizioni tra Adriano e Catalina

Il dietro ìfront di Catalina sarà però soltanto la prima frizione con Adriano. Ad esempio, tra i due non mancheranno i momenti di tensione quando la Lujan inviterà il bracciante ad una cena di famiglia, organizzata da Manuel soltanto per fare un dispetto a Cruz. A quel punto, Adriano mostrerà il suo dissenso a Catalina per come si è comportato e le chiederà di trattarlo con rispetto, evitando di metterlo nuovamente in imbarazzo.

Nonostante l’incomprensione, Adriano e Catalina continueranno comunque a frequentarsi, fino a quando la ragazza accetterà le scuse di Cruz, fortemente volute da Manuel, e si preparerà a tornare a vivere a La Promessa. Prima di farlo vorrà però concedersi un’altra serata in compagnia di Adriano, che però non terminerà positivamente…

La Promessa, spoiler: Adriano “lascia” Catalina

Nel bel mezzo della serata, Adriano chiederà infatti a Catalina se il loro rapporto possa andare oltre una semplice amicizia, perché sente che si sta innamorando di lei. Visibilmente in difficoltà, Catalina risponderà a tale proposta con un bacio, che però farà arrivare Garcia ad una considerazione.

Infatti, Adriano comprenderà che Catalina sta andando con i piedi di piombo perché il suo cuore è ancora occupato da Pelayo e non mancherà di palesarglielo. A tali parole Catalina non saprà come controbattere, perché sarà conscioa del fatto che Adriano, purtroppo, non si è molto allontanato dalla realtà. E così, deluso, il bracciante le dirà che è meglio smettere di frequentarsi, al fine di evitare di farsi del male a vicenda.

La liaison sembrerà dunque finire prima ancora di cominciare, anche se continuerà a produrre degli "effetti collaterali" nel giro delle prossime settimane…