La Promessa anticipazioni: Cruz, clamoroso passo indietro con Catalina! Ecco quale

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa è in arrivo un clamoroso passo indietro da parte di Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Grazie all’intervento del figlio Manuel de Lujan (Arturo Sancho), la dark lady rivedrà infatti la sua posizione su Catalina (Carmen Asecas) e la sua reclusione nell’hangar, chiedendole di ritornare a vivere nella zona nobiliare della tenuta. La ragazza accetterà? Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: Manuel cerca di indagare sulla rottura tra Cruz e Catalina

La faccenda si delineerà nel momento in cui Manuel e Curro (Xavi Lock) ritorneranno dalla guerra. Dato che non potrà riabbracciare subito l’amata Jana Exposito (Ana Garces), lontana dalla tenuta con Maria (Sara Molina) per prendersi cura della “finta morta” Pia Adarre (Maria Castro), il marchesino concentrerà tutte le sue attenzioni su Catalina e sul litigio con Cruz che l’ha spinta ad andare a vivere nell’hangar.

Appena scoprirà che la madre ha parlato alla stampa della rottura tra la sorella e Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), mettendola dunque in ridicolo nella società nobiliare, Manuel si schiererà apertamente dalla parte di Catalina. Non a caso, Manuel sceglierà di mettere Cruz di fronte ad un vero e proprio ultimatum…

La Promessa, trame: l’ultimatum di Manuel a Cruz

Eh sì: in vista della partenza dell’amica Maria Antonia (Elia Galera), che inviterà caldamente a lasciare la tenuta perché non ha ormai più bisogno del suo aiuto, Cruz deciderà di organizzare una festa. Ovviamente, vorrà che tutti i suoi parenti partecipino al party, ma non si preoccuperà minimamente dell’eventuale assenza di Catalina. Ciò in primis perché ce l’avrà ancora con la figliastra per essersi presentata al fianco del contadino Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami) alla cena organizzata per dare ufficialmente il bentornato a Manuel e Curro.

Fatto sta che Manuel dirà a Cruz che non si presenterà alla festa per Maria Antonia, valutando persino di inasprire i rapporti tra di loro, se non si scuserà con Catalina e le chiederà di tornare a vivere a La Promessa…

La Promessa, spoiler: Cruz si scusa con Catalina e le chiede di ritornare a casa

Messa con le spalle al muro, anche perché non vorrà minimamente saperne di mettere in discussione il suo rapporto con Manuel, Cruz non avrà dunque altra scelta se non quella di presentarsi all’hangar per chiedere a Catalina di sotterrare l’ascia di guerra e tornare a casa.

Ovviamente, per convincere la figliastra a fare pace, Cruz dovrà anche scusarsi per la fuga di notizie circa la sua rottura burrascosa con Pelayo, ma minimizzerà tutto quanto asserendo che si è semplicemente limitata a rispondere alle domande dei giornalisti (che poi, a suo dire, hanno un po’ ingigantito la questione).

Nonostante tutto, tali parole spingeranno Catalina a dare a Cruz il beneficio del dubbio, tant’è che le comunicherà che impacchetterà le sue cose per fare ritorno a La Promessa. Prima di farlo, Catalina si troverà però a dover fare un discorso chiarificatore con Adriano, con il quale si sarà lasciata andare ad una notte di passione… Seguici su Instagram.