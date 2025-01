La Promessa: sorpresa, Catalina fa l’amore con… | Anticipazioni

Nonostante i vari contrasti con la matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Catalina de Lujan (Carmen Asecas) troverà anche un po’ di pace. Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la ragazza cadrà nelle braccia del giovane Adriano (Ibrahim Al Shami) e farà per la prima volta l’amore con lui…

La Promessa, news: l’isolamento di Catalina

Ormai rinchiusa da diversi mesi nell’hangar, dove si sarà rifugiata per non avere più nulla a che fare con Cruz, Catalina starà raccogliendo i cocci della sua storia naufragata con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina). Inoltre, ce l’avrà a morte con la matrigna perché le avrà strappato della mani la gestione del commercio di marmellate, affidandolo a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano).

Certa del fatto che la Ezquerdo debba chiederle scusa per tutto il male che le ha fatto, Catalina si rifiuterà di vivere a La Promessa. E trasformerà l’hangar in un mini-appartamento, cosa che potrà fare poiché Manuel (Arturo Sancho) sarà ormai da tempo in guerra al fianco di Curro (Xavi Lock). Ogni tentativo di farla tornare a casa da parte di Alonso (Manuel Regueiro) si rivelerà vano e così Romulo (Joaquin Climent) penserà di metterci lo zampino…

La Promessa, trame: chi è Adriano

Aiutato da Tadeo (Mario Zorrilla), Romulo farà sì che Catalina incontri Adriano, un giovane contadino che starà facendo fatica a gestire i terreni appena ereditati dal defunto padre. Dopo un inizio burrascoso, Catalina stringerà un profondo legame d’amicizia con Adriano e quest’ultimo le parlerà apertamente delle sue pene d’amore. In pratica, il ragazzo confiderà alla Lujan di essere stato tradito dal fratello, scappato con la sua fidanzata con tutti i soldi chiesti dal padre alla banca.

Colpita dal triste racconto, Catalina regalerà ad Adriano un prestigioso collier che le era stato dato da Pelayo e ciò permetterà all’uomo di sanare quasi tutti i suoi debiti, tirando un sospiro di sollievo. Nel giro di poco tempo, tale vicinanza si trasformerà in una vera e propria attrazione fisica e in tutto ciò avrà indirettamente un ruolo anche Cruz…

La Promessa, spoiler: Catalina e Adriano fanno l’amore

Ad un certo punto, Catalina interromperà per qualche giorno il suo isolamento: tornerà infatti a La Promessa per aiutare Martina (Amparo Pinero) a difendersi dall’accusa di tentato omicidio mossa contro di lei da Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda). Quando ogni sforzo si renderà vano e Martina verrà rinchiusa in un sanatorio, Catalina finirà dunque per discutere nuovamente con Cruz. Il motivo dello scontro sarà un abbraccio con Adriano, che la Ezquerdo troverà sconveniente, ragione per la quale caccerà via l’uomo in malo modo dalla tenuta.

Ciò basterà a riaccendere tutto il livore di Catalina, che tornerà a stabilirsi all’hangar. Proprio lì, nel bel mezzo di una cena romantica, Catalina non riuscirà a reprimere l’attrazione che sente per Adriano e i due faranno per la prima volta l’amore.

Si tratterà di un avvicinamento decisamente importante per la Lujan, che non si era mai spinta così oltre con Pelayo. Un incontro passionale che diventerà fondamentale per i prossimi sviluppi della telenovela iberica… Seguici su Instagram.