Miss Fallaci, cast e trama della fiction di Rai 1 con Miriam Leone

L’iconica figura di Oriana Fallaci torna al centro dell’attenzione con Miss Fallaci, una nuova miniserie televisiva in onda per quattro serate su Rai 1 a partire da martedì 18 febbraio 2025. La serie ripercorre gli inizi della carriera della celebre giornalista italiana, mettendo in luce le sfide e le ambizioni che hanno segnato il suo percorso professionale e personale. Con uno sguardo approfondito sul suo legame con il mondo del cinema hollywoodiano e sulle sue prime esperienze sentimentali, la serie si propone di raccontare non solo il talento della protagonista, ma anche la sua determinazione nel farsi strada in un ambiente dominato dagli uomini.

Ambientata tra il 1956 e il 1959, la trama si sviluppa tra le affascinanti location di Milano, New York, Los Angeles, Roma, Londra e Firenze. All’epoca, Oriana Fallaci era una giovane reporter de L’Europeo, spesso relegata al ruolo di “ragazza del cinema”, senza possibilità di cimentarsi nella politica, il campo che più la interessava. Tuttavia, la sua tenacia la porta a ottenere un’occasione imperdibile: un incarico a New York per intervistare Marilyn Monroe. Sebbene l’incontro con l’iconica attrice non avvenga, questa esperienza le offre l’opportunità di scrivere un articolo che segna la svolta della sua carriera. Grazie a questo pezzo, inizia una serie di reportage su Hollywood, svelando le contraddizioni dell’industria cinematografica tra divismo, moralismo ed emancipazione.

Girata nel 2023 tra Roma e altre suggestive location, la miniserie ha ricreato l’atmosfera dell’epoca con grande attenzione ai dettagli. Monte Ripoli, a Tivoli, è stato scelto per rappresentare la celebre collina di Hollywood, mentre alcune scene sono state girate a Firenze, città natale della Fallaci.

Nel cast, guidato da Miriam Leone, troviamo: Maurizio Lastrico nel ruolo di Alfredo Pieroni, giornalista del Corriere della Sera; Francesco Colella nei panni di Attilio Battistini, superiore di Oriana in redazione; Leonardo Lidi nel ruolo di Carlo Morganti, vicedirettore della testata giornalistica; Isabella Tabarini nei panni di Rita, segretaria di Battistini; Francesca Agostini nel ruolo di Giovanna Corsi, figlia di un diplomatico; Rosanna Gentili e Giordano De Plano nei ruoli dei genitori della Fallaci, Tosca ed Edoardo; Jóhannes Haukur Jóhannesson come Orson Welles; Davide Tucci nel ruolo di Frank Sinatra; Philipp Christopher nei panni di Arthur Miller; Hannah Chinn nel ruolo di Shirley MacLaine; Axel B. Steinmueller nei panni di Henry Kissinger.

La regia è affidata a Luca Ribuoli (che ricopre anche il ruolo di Head Director) per i primi quattro episodi, mentre le puntate successive sono dirette da Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella. La sceneggiatura è frutto del lavoro di un team internazionale guidato da Viola Rispoli e Thomas Grieves, con il contributo di Luca Ribuoli, Miriam Leone, Laura Grimaldi, Alice Urciuolo e Alessandra Gonnella. La produzione è curata da Paramount, Minerva Pictures e Redstring.

Pur mantenendo un forte legame con la realtà, Miss Fallaci si concede alcune licenze narrative per raccontare la giovane giornalista con una prospettiva più romanzata. La serie trae ispirazione dai libri I sette peccati di Hollywood (1958) e Penelope alla guerra (1962), pubblicati da Rizzoli, offrendo un ritratto autentico e al contempo avvincente della protagonista. Inoltre, tra i consulenti del progetto figura Edoardo Perazzi, nipote della scrittrice, a garanzia di un racconto fedele e rispettoso della figura di Oriana Fallaci.

Con un cast stellare, una produzione internazionale e una storia avvincente, Miss Fallaci è già molto attesa dagli appassionati di fiction. Un'occasione imperdibile per riscoprire il coraggio e il talento di una delle più grandi giornaliste italiane di sempre.