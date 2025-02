Tempesta d’amore, anticipazioni 11 e 12 febbraio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 11 e mercoledì 12 febbraio 2025

Mario afferma di essere stato ricattato da Greta per evitare che la cucina del Fürstenhof perdesse le sue stelle. In realtà si tratta di una menzogna, ma l’unica prova contro di lui era una registrazione fatta da Greta sul suo cellulare, che però è andato distrutto. Nel frattempo, Lale si scusa con Theo per essere stata ingiustamente dura con lui durante una discussione. Anche se Eleni ha scelto di stare con Julian, il giovane autista percepisce che lei prova ancora sentimenti per Leander, il che gli impedisce di essere pienamente felice.

Theo riesce a riparare il telefono di Greta, fornendo così ad Alexandra un elemento in più per mettere alle strette Mario. Intanto, Michael comunica una notizia devastante a Yvonne: nonostante le cure, il tumore al seno non si è ridotto, ma è addirittura aumentato di volume, rendendo necessario un intervento chirurgico.

Nel frattempo, Lale è preoccupata per le difficoltà di concentrazione di Theo, mentre Greta riesce a convincere Mario a ritirare la denuncia contro Noah. Helene, invece, è profondamente delusa perché André non potrà andare a trovarla. A causa di un imprevisto, Nicole e Michael dovranno esibirsi insieme alla Festa di Primavera, scatenando la gelosia di Robert. Quest’ultimo, sentendosi in colpa, decide infine di confessare la verità alla sua compagna: non era lui a scriverle le email, ma Michael. Seguici su Instagram.