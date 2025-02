Tempesta d’amore, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2025

Greta si presenta all’appuntamento con Mario nella speranza di riuscire a strappare a quest’ultimo una confessione. Nel momento decisivo, però arriva Noah e rovina tutto!

Lale e Theo sono costretti a collaborare durante un corso di primo soccorso, finendo per riavvicinarsi. Quando però il ragazzo prova a fare un passo verso la Ceylan, quest’ultima lo respinge.

Alfons riesce a impedire in extremis che lo scontro tra Leander e Julian degeneri. Capendo il proprio errore, il medico promette ad Eleni di tenersi fuori dalla sua vita.

Mario denuncia Greta e Noah di aggressione e ricatto. A quel punto la cuoca si licenzia per non trascinare il Fürstenhof in uno scandalo.

Le dure parole di Lale fanno ricadere Theo in un vecchio trauma d’infanzia. A quel punto la ragazza capisce di aver esagerato e si scusa.

Yvonne riceve una terribile notizia: nonostante le cure, le sue condizioni sono peggiorate!

Julian è al settimo cielo per la gravidanza di Eleni, ma poi scopre che Leander era stato informato del bambino in arrivo prima ancora di lui stesso!

Nicole si offre di cantare alla Festa di Primavera del Fürstenhof, accompagnata al pianoforte da Michael. Vedendo l’evidente intesa tra i due, Robert impazzisce di gelosia…

Lale inizia a sospettare che Theo abbia un problema psichico e ne parla con Leander.

Robert accusa Michael di volergli rubare Nicole, ma il medico rinfaccia all’amico di non sentirsi all’altezza della fidanzata. Colpito da quelle parole, Saalfeld decide di confessare alla Alves tutta la verità.

Grazie al provvidenziale intervento di Theo, Greta recupera la registrazione della confessione di Mario. A quel punto quest’ultimo ritira la denuncia contro la cuoca, ma non quella contro Noah…

Sempre più geloso del rapporto tra Leander ed Eleni, Julian fa a quest’ultima una proposta di matrimonio!

Nicole è sconvolta dalla confessione di Robert e chiude i rapporti sia con quest’ultimo che con Michael. Disperato, Saalfeld chiede alla sua amata di concedergli una seconda chance.

Theo sorprende Lale con un romantico gesto… e lei lo bacia!

Nicole decide di non lasciare Robert, ma mantiene le distanze sia da quest’ultimo che da Michael.

Superata la sorpresa, Eleni accetta la proposta di matrimonio di Julian, spezzando il cuore a Leander.

Robert scopre che André ha una relazione clandestina in Sudafrica ed informa Werner. Quest’ultimo decide di non dire nulla a Helene per non ferire la donna.

Nicole è convinta che Michael le abbia mandato email piene d’amore solo per ingannarla. Col tempo, però, la Alves inizia però a rendersi conto che le parole del medico venivano davvero dal cuore…

Helene inizia a pensare di essersi arresa troppo velocemente e decide di tornare in Sudafrica per lottare per la sua relazione con André. A quel punto Werner capisce di dover prendere una decisione… Seguici su Instagram.