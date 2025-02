Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 19 febbraio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 19 febbraio 2025

Helene telefona ad André per annunciargli la fine della loro relazione, dopodiché scoppia in lacrime trovando conforto in Werner. Nel frattempo, Theo commette un errore sul lavoro, ma Alfons interviene per proteggerlo. Tuttavia, il ragazzo si rende conto di avere un problema e chiede a Lale di accompagnarlo da un medico, richiesta a cui la ragazza acconsente.

Intanto, Robert confessa a Nicole di essere consapevole che lei non lo ama e che, per questo, è meglio porre fine alla loro relazione. Infine, Eleni avverte un forte dolore al ventre e, la mattina seguente, perde i sensi mentre si alza dal letto…