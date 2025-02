Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 7 febbraio 2025

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 7 febbraio 2025

Michael, dopo aver confessato i suoi sentimenti per Nicole, si scusa con Robert per averle inviato un’e-mail e gli augura di essere felice con lei. Nel frattempo, Yvonne, alle prese con l’insonnia dovuta agli effetti collaterali dei farmaci, si addormenta in una suite, ed Erik si offre di coprirne il costo affinché possa riposare tranquillamente.

L’ispettore, pur apprezzando il menù del ristorante, avverte Greta che confermerà le due stelle solo a condizione che trascorra una notte con lui. Intanto, Eleni propone a Julian di trasferirsi a casa sua, ma quando Leander lo scopre, affronta il ragazzo accusandolo di non sapere davvero nulla… Seguici su Instagram.