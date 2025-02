Tempesta d’amore: Maxi e Henry divisi dagli intrighi di Sophia | Anticipazioni tedesche

Una madre diabolica ed una faida tra famiglie. Sarà questo l’ostacolo che i due protagonisti della 21^ stagione di Tempesta d’amore dovranno affrontare per poter stare insieme. E, inutile dirlo, per loro si tratterà di una strada in salita… Ecco dunque cosa accadrà nella trama centrale dell’annata numero 21 di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Maxi e Henry innamorati

Mentre in Italia stiamo entrando nella fase conclusiva della 19^ stagione di Tempesta d’amore, i telespettatori tedeschi della soap sono molto più avanti di noi. In Germania, Sturm der Liebe sta infatti ormai da qualche mese andando in onda con le puntate inedite dell’annata numero 21. E, come da tradizione, al centro della scena ci sarà un amore tormentato…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, i protagonisti assoluti saranno Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert). Se la prima è l’ultimo “acquisto” della nota famiglia di albergatori e diventerà presto la pupilla di Werner (Dirk Galuba), il suo futuro grande amore avrà invece dei rapporti familiari molto più complessi. La madre di Henry – Sophia (Krista Birkner) – è infatti la dark lady che strapperà il Fürstenhof ai Saalfeld con un crudele ingnno!

Non c’è dunque da stupirsi se Henry terrà a lungo nascosto alla sua amata Maxi il proprio legame di sangue con Sophia. Purtroppo per lui, però, la verità verrà alla luce nel momento peggiore…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Sophia separa Henry e Maxi

Comprensibilmente sconvolta dalla rivelazione del fidanzato, la giovane Saalfeld chiuderà i rapporti con quest’ultimo e si convincerà che il loro amore sia stato solo una bugia. Non ci vorrà però molto prima che i profondi sentimenti che li legano portino i due protagonisti a ritrovarsi e giurarsi amore eterno. Purtroppo, però, ancora una volta i giovani innamorati hanno fatto i conti senza Sophia…

Determinata ad impedire una relazione tra il figlio e l’erede dei suoi nemici, la Sydow arriverà infatti ad avvelenare la povera ragazza per poi ricattare Henry: se non vuole che alla sua amata accada qualcosa, deve tenersi lontano da lei!

E non è finita qui! Anche quando il giovane Sydow chiuderà a malincuore la relazione con Maxi sostenendo di non provare più sentimenti per lei, Sophia non si accontenterà e cercherà in ogni modo di far avvicinare Henry ad una donna (a suo avviso) molto più adatta a lui: la ricca e bella imprenditrice ed ereditiera Larissa Mahnke (gespielt von Vivien Wulf). Ma quest’ultima si presterà alle macchinazioni della dark lady?

Sarà questo l'inizio dell'appassionante triangolo al centro della 21^ stagione di Tempesta d'amore, attualmente in onda in Germania. Continuate a seguirci per scoprire cosa accadrà…