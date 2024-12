Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: arriva LARISSA, rivale della protagonista?

Non accenna ad arrestarsi il flusso d’ingresso di nuovi personaggi nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! È stato infatti da poco annunciato il futuro arrivo di un personaggio che sembra destinato a ricoprire un ruolo chiave nella 21^ stagione della soap. Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Larissa è un’ereditiera

Mentre in Italia la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore è da poco entrata nella sua ultima fase, in Germania i riflettori sono ormai puntati sull’annata numero 21 della soap. Come vi abbiamo ampiamente anticipato, al centro della scena vi sarà la coppia formata da Maxi Saalfeld (Katharina Scheuba) e Henry Sydow (Elias Reichert), mentre il ruolo di antagonista verrà riservato a Sophia Wagner (Krista Birkner), la diabolica madre di Henry.

Sarà in questo già complesso intreccio che si inserirà Larissa Mahnke, una giovane e bella imprenditrice, nonché erede di una fortuna. Unica sopravvissuta di una famiglia molto benestante, la ragazza è infatti entrata in possesso di un’azienda di pietre preziose. Una caratteristica che la renderà un partito molto appetibile…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Sophia attira Larissa al Fürstenhof

Ma come arriverà la giovane imprenditrice alle porte del Fürstenhof? Il merito sarà tutto di Sophia, la nuova dark lady della soap. Dopo aver conosciuto la Mahnke durante una breve vacanza in un’elegante località sciistica, la Wagner identificherà infatti immediatamente nella ricca ereditiera la candidata ideale per sposare Henry!

Sarà così che Sophia attirerà Larissa al Fürstenhof con un pretesto, nella speranza che tra quest’ultima e Henry possa scoccare la scintilla. Se la Mahnke dimostrerà subito di avere un debole per il giovanotto, però, quest’ultimo nel frattempo avrà già perso la testa per la bella Maxi…

Tempesta d’amore, casting news: Vivien Wulf interpreta Larissa Mahnke

Il personaggio di Larissa Mahnke verrà interpretato da Vivien Wulf, artista tedesca classe 1994. Attiva sin da giovanissima in produzioni televisive, benché appena trentenne l’attrice ha infatti già accumulato ben quindici anni di carriera. Vera e propria artista a 360 gradi, la Wulf vanta anche una formazione come giornalista e lavora inoltre come autrice. Come se non bastasse, è molto attiva anche nel campo dell’empowerment femminile, grazie all’iniziativa “WoMen on Top”.

L’ingresso in scena di Vivien Wulf a Tempesta d’amore nei panni di Larissa avverrà nel corso della puntata 4371, la cui messa in onda in Germania è prevista per il 20 febbraio 2025. E, stando alle informazioni attualmente disponibili, sembra che per lei sia in arrivo un posto nel cast fisso della soap.

Chiudiamo con le parole della stessa Wulf sulla sua visione del ruolo delle donne: “Per me è estremamente importante che le donne diventino visibili come imprenditrici sia sul teleschermo che nella vita reale. Il potenziale e le ambizioni, soprattutto delle giovani donne, non devono più essere limitati da barriere invisibili .”

E infine ecco le sue dichiarazioni sul proprio personaggio: “Il mio ruolo in Tempesta d’amore mi dà l’opportunità di incarnare questo atteggiamento davanti alla telecamera: la forza femminile e lo spirito imprenditoriale non devono essere l’eccezione, ma la norma. È tempo di dare alle donne nel mondo degli affari e del cinema ruoli più coraggiosi e autentici. Sono molto grata di poter interpretare il ruolo di Larissa Mahnke, una giovane donna che deve continuamente resistere ai cliché, ai modelli di ruolo e alle categorizzazioni: una sfida che molte donne conoscono fin troppo bene”. Seguici su Instagram.