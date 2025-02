Tradimento, anticipazioni 1 marzo: Guzide capisce le intenzioni di Oylum

Tradimento, anticipazioni di sabato 1° marzo 2025

Tolga propone a Oylum di sposarlo e lei accetta con entusiasmo. Nel frattempo, Tarik scopre che, durante la sua assenza in Kazakistan, Umit e Guzide hanno ospitato Oyku a casa loro e che la bambina è finita in ospedale dopo aver inalato sostanze tossiche. Deciso a fare giustizia, l’avvocato denuncia suo cognato e chiama Yesim a testimoniare in tribunale. Tuttavia, Yesim contraddice le sue accuse davanti al giudice, sostenendo che Tarik stia calunniando Umit e Guzide per puro rancore personale.

Dopo l’udienza, Tarik affronta Yesim in cerca di spiegazioni. Lei gli confessa di aver accidentalmente ucciso Burcu e di aver testimoniato contro di lui perché ricattata da Oylum e Tolga, i quali affermano di possedere video compromettenti che la riprendono durante il crimine. Determinato a scoprire la verità, Tarik si reca da Ismail Yazici, il proprietario della compagnia che gestisce le telecamere presumibilmente coinvolte, e gli chiede di consegnargli il video incriminante. Tuttavia, Ismail chiede 500 mila dollari in cambio del filmato. Tarik rifiuta di cedere al ricatto e se ne va, ma in seguito emerge che in realtà quel video non esiste affatto.

Nel frattempo, Oylum, Behram, Nazan e Umit festeggiano la scarcerazione di quest'ultimo al ristorante di Behram. Durante la cena, discutono su come procedere ora che hanno scoperto la verità sull'omicidio di Burcu da parte di Yesim. Oylum e Tolga decidono che è arrivato il momento di informare Guzide della loro decisione di sposarsi, nonostante temano la sua reazione. Come previsto, Guzide intuisce le intenzioni della figlia e reagisce con grande nervosismo…