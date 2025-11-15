Tradimento, anticipazioni 21 novembre 2025 | puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 21 novembre 2025

Guzide indaga su Nermin, rimasta vedova del medico che l’ha assistita durante il parto, e scopre che nel 1998 c’era un altro uomo presente in ospedale: Lutfu Taninir. Decisa a saperne di più, inizia a investigare su di lui. Nel frattempo, il giudice concede la scarcerazione di Selin in attesa del processo. Yesim confessa a Guzide di aver registrato Tarik mentre uccideva Korkmaz, ma ammette di non essere più in possesso del video incriminante. Guzide quindi chiede l’aiuto di Tolga per tentare di recuperarlo.

Sezai, venuto a conoscenza dell’aborto di Ipek, si reca da sua figlia con l’intenzione di consegnarla alla giustizia per la morte di Serra. Neva, però, aiuta la ragazza a scappare di nascosto. Guzide e Nazan, intanto, incontrano Lutfu e apprendono la verità sullo scambio di bambini: è stato Tarik a dare via suo figlio biologico perché nato con arti deformi.

Nel frattempo, Kahraman e Oylum scoprono che Kadriye ha deciso di vendere la casa e andarsene. Tornati dall’abitazione di Kadriye, Oylum si accorge di non avere più il cellulare con sé. Inizia a temere che qualcuno possa aver trovato e visto il video in cui parla della paternità di Can. La situazione si aggrava quando si scopre che è stata Oznur a impossessarsi del telefono; dopo aver visto il video, si rivolge a Oltan per informarlo che Can è in realtà suo nipote. Sconvolto, Oltan chiama Oylum chiedendole un incontro.

Guzide e Nazan elaborano un piano per incastrare Tarik. Gli inviano una mail anonima in cui chiedono denaro in cambio del loro silenzio sullo scambio dei bambini. Tarik si presenta all’indirizzo indicato con i soldi, trovando Cengiz (assoldato dalle due donne) che registra tutta la conversazione. Quando Guzide e Nazan intervengono, però, Tarik riesce a fuggire, costringendo Guzide a procedere per vie legali.

Nel frattempo, Ipek e Neva si rifugiano nell'appartamento di Azra. Sezai, profondamente addolorato, si presenta alla polizia e denuncia sua figlia…