Tradimento, anticipazioni ultima puntata 28 novembre 2025

Tradimento, anticipazioni ultima puntata di venerdì 28 novembre 2025 (in prima serata)

Con l’aiuto di Neva, İpek decide di vendicarsi di Azra. Grazie a Mualla e Celal, Güzin scopre il nascondiglio di Tarık e viene a sapere della morte di suo figlio. Neva fugge, mentre İpek minaccia Azra con una pistola, costringendola a rivelarle il PIN delle sue carte di credito, per poi scappare e rifugiarsi in un hotel. Gli inquilini del condominio liberano Azra, che denuncia tutto alla polizia. Le forze dell’ordine fanno irruzione nell’hotel dove si nascondeva İpek, ma non riescono a trovarla.

Intanto, Tolga riesce a decifrare il video che mostra Tarık sparare a Korkmaz e lo consegna a Güzin, che denuncia il figlio al procuratore. Celal confida a Oylum la verità sui suoi veri genitori. Insieme a Kahraman, Oylum decide di visitare il padre biologico, affetto da Alzheimer, ma arrivano troppo tardi: l’uomo è morto poche ore prima. Dünder dà l’addio a Yeşim e torna ad Esme.

Nel frattempo, Tolga intercetta una conversazione tra Oltan e Mualla su Can. Insospettito, si reca alla villa dei Dicleli, dove sorprende Öznur intenta a partire con le valigie. La obbliga a parlare e scopre così che Can è in realtà suo figlio. Tarık si incontra con Güzin nel tentativo di ottenere il suo perdono, ma lei rimane ferma nella sua decisione e osserva impassibile mentre la polizia lo arresta per l’omicidio di Korkmaz. Tolga, appreso definitivamente che Can è suo figlio, pianifica di scappare insieme a Selin e al bambino. Prima di uscire per affrontare il padre, dichiara il suo amore a Selin.

İpek, nel frattempo, affronta Oltan puntandogli contro una pistola e chiedendogli se l’abbia mai amata davvero. In quel preciso istante arriva Tolga: per errore İpek gli spara. Tolga muore tra le braccia del padre, sussurrandogli di dire a Can quanto lo avesse amato. Sezai e l’ispettore arrivano sul posto quando ormai è troppo tardi; İpek viene arrestata.

Yeşim, invece, decide di confessare alla polizia l’omicidio di Burcu. Tuttavia, ripensandoci perché Öykü è ancora troppo piccola per restare sola al mondo, cambia idea. Tragicamente, poco dopo perde la vita in un incidente sulla linea del tram.

Un anno dopo tutti si ritrovano nella casa degli Özgüder per festeggiare i due anni di Can, e così si concludono per sempre le vicende di Tradimento…