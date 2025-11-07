Tradimento, anticipazioni 14 novembre 2025 | Puntata in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 14 novembre 2025

Mualla è ancora molto abbattuta per il fatto che Kahraman abbia lasciato la casa di famiglia e si sia rifiutato di occuparsi ulteriormente degli affari di famiglia. Per sfogarsi, parla con Celal della situazione. Successivamente, decide di recarsi da Guzide per convincere suo nipote e Oylum a tornare a vivere sotto lo stesso tetto con lei. I due, dopo aver riflettuto, accettano la proposta. Nel frattempo, Oylum continua a nutrire dubbi sulla vera identità dei suoi genitori e su ciò che accadde il giorno della sua nascita. Determinata a scoprire la verità, chiede a Celal di aiutarla nelle sue indagini.

Kahraman, intanto, si incontra con Sezai per parlare apertamente delle sue difficoltà. Confessa di sentirsi ancora incapace di vedere in lui un vero padre. Sezai deve, inoltre, affrontare un’udienza di divorzio con Guzide. Durante il processo, riafferma il suo amore per la donna e dichiara al giudice la sua opposizione alla separazione.

A scuola di Oyku, Dundar riesce a portare via la bambina approfittando di un malinteso tra l’insegnante e Tarik. Più tardi, Kahraman e Oylum vengono invitati a cena a casa di Guzide; anche Mualla decide di presentarsi, sebbene non invitata. Si presenta portando alcune pietanze pensate per incontrare il gusto di Guzide. La cena diventa un’occasione per Mualla di scusarsi con Guzide e la sua famiglia per il dolore causato in passato, ma le sue scuse saranno autentiche?

In quella stessa serata, prima di unirsi alla cena, Umit conclude inaspettatamente con successo il lavoro svolto durante la festa di compleanno di Asya, attirando simpatie personali tra le giovani invitate. Nel frattempo, Dundar porta Oyku a casa fingendosi suo fratello. Insieme, organizzano una cena a sorpresa per Yesim che, al contrario delle aspettative, reagisce con evidente disappunto. Tarik, convinto che sia stato Ozan ad allontanare Oyku da scuola, si reca a casa di Guzide per affrontarlo ma viene cacciato in malo modo. Sempre più agitato, si dirige poi da Yesim credendo che Dundar sia il responsabile; tuttavia, non riesce a trovarlo poiché Umit aveva avvertito la donna in anticipo. Oyku, per proteggere Dundar, inventa una bugia davanti al padre.

Intanto Guzide decide di approfondire le sue ricerche sulla propria storia e visita Nermin, la vedova del medico che l’aveva assistita durante il parto. Lì scopre che nel 1998 c’era un altro uomo coinvolto: Lutfu Taninir. Decisa ad andare fino in fondo, comincia a indagare su di lui.

Il giudice accetta l’istanza per la scarcerazione temporanea di Selin in attesa del processo. Nel frattempo, Yesim rivela a Guzide di aver registrato Tarik mentre uccideva Korkmaz; tuttavia, confida anche di non essere più in possesso del video incriminante. Guzide allora si rivolge a Tolga per tentare di recuperarlo.

Sezai, dopo aver appreso dell'aborto di Ipek, si reca a casa della figlia con l'intenzione di denunciarla per l'omicidio di Serra. Neva interviene prontamente e aiuta Ipek a fuggire senza essere scoperta….