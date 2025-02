Tradimento, anticipazioni 10 febbraio: Yesim denuncia Guzide

Tradimento, anticipazioni di lunedì 10 febbraio 2025

La serata in casa Yenersony viene sconvolta dall'arrivo inaspettato di Guzide, costringendo Oylum e Ozan a trovare un nascondiglio per la bambina. Nel cuore della notte, Guzide li sorprende e, dopo aver rimproverato duramente la sua famiglia, contatta Tarik. Tuttavia, la sua reazione la spinge a voler dare una lezione anche a lui. Nel frattempo, Yesim, accortasi che la figlia non è con Tarik, decide di denunciare Guzide alla polizia. Durante la perquisizione dell'abitazione, però, gli agenti non riescono a trovare Oyku, che sembra essere stata messa al sicuro da Umit.