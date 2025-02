Tradimento, anticipazioni 13 febbraio: Burcu dà a Guzide i video che incastrano Yesim

Tradimento, anticipazioni di giovedì 13 febbraio 2025

Oylum si reca da Yesim, la affronta con rabbia e le ordina di smetterla di far soffrire ulteriormente Guzide. Nel frattempo, Burcu consegna a Guzide i video che incastrano Yesim per le sue malefatte, ma in cambio le chiede due cose: che rifiuti la richiesta di affidamento di Emre avanzata dal suo ex marito e che raddoppi l'assegno mensile che riceve da quest'ultimo. Successivamente, tornata a casa da Yesim, Burcu le racconta di aver perso il cellulare dopo un'accesa discussione con Guzide e Ozan…