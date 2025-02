Tradimento, anticipazioni 14 febbraio: Tarik non perdona Yesim

Tradimento, anticipazioni di venerdì 14 febbraio 2025

Di fronte alle pressanti richieste della figlia, Tarik decide di riportare Oyku da Yesim. Quest'ultima, nel tentativo di suscitare la sua compassione, gli mostra i segni dell'aggressione subita da Oylum. Tuttavia, Tarik resta irremovibile: non solo non la perdona, ma le comunica anche che non intende più acquistare una nuova casa per lei, come promesso in precedenza. Si limiterà esclusivamente a provvedere al mantenimento della figlia e a coprire il costo dell'affitto della loro attuale abitazione…