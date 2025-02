Tradimento, anticipazioni 15 febbraio: Behram aiuta Oylum

Tradimento, anticipazioni di sabato 15 febbraio 2025

Mentre cammina per strada, Oylum rischia di essere investita da un’auto. Dopo lo spavento iniziale, inizia a discutere animatamente con il conducente del veicolo, ma la situazione degenera rapidamente: l’uomo scende dall’auto e, con un gesto minaccioso, le punta una pistola contro. A intervenire in suo soccorso è Behram, un giovane che ha assistito alla scena e che riesce a disarmare l’aggressore, tranquillizzando Oylum. Prima di andarsene, le lascia il suo biglietto da visita, nel caso decidesse di denunciare l’accaduto.

Nel frattempo, Sezai, durante una conversazione con un collega, scopre che Tarik possiede un patrimonio segreto di 20 milioni di dollari e decide di informare Güzide. La donna, ferita dall’ennesimo tradimento del marito, segue il consiglio dell’amica Nazan e si rivolge all’avvocato Elmas Heves per tutelarsi.

Oyku, profondamente turbata e addolorata per il continuo conflitto tra i suoi genitori causato dalle bugie di Yesim, prende la drastica decisione di fuggire. Yesim, già disperata per non essere riuscita a riconquistare la fiducia di Tarik, si accorge della scomparsa della figlia e, in preda al panico, si precipita alla polizia per denunciarne la sparizione. Le autorità si attivano immediatamente, ma Tarik, convinto che si tratti solo di un'ulteriore manipolazione da parte della donna, decide di ritirare la denuncia…