Tradimento, anticipazioni puntata 16 febbraio in prima serata

Tradimento, anticipazioni di domenica 16 febbraio 2025

Ancora furioso per quanto accaduto, Tarik scopre che la temibile e rinomata Helmas Heves assisterà sua moglie nella causa di divorzio. Determinato a ottenere spiegazioni, si precipita in una libreria dove Guzide e Sezai stanno partecipando a un’asta di libri usati. Durante il confronto acceso, Sezai lo colpisce con una testata, scatenando la sua rabbia. Frustrato e pieno di rancore, Tarik giura vendetta contro entrambi. Nel frattempo, Ozan mostra a Oylum i video che incriminano Yesim e suo padre, lasciandola completamente sconvolta…

Oylum e Tolga accettano l’invito a cena di Oltan sulla sua barca, dove vengono accolti calorosamente. Durante la serata, Oylum gli racconta di essere stata minacciata con una pistola, e Oltan la convince a sporgere denuncia. Lei prova a contattare l’uomo che possiede la registrazione dell’accaduto, ma lui non risponde. In realtà, Behram si trova sulla barca ormeggiata accanto a quella di Oltan, ascolta l’intera conversazione e decide deliberatamente di ignorare la chiamata.

Nel frattempo, Ozan si reca a casa di Selin per salutare sua sorella, ma non la trova. Selin cerca di convincerlo a rimanere, ma lui è determinato ad andarsene. Confida poi al suo amico Mesut che Selin prova dei sentimenti per lui, ma che non li ricambia e non sa come dirglielo senza ferirla. Mesut, però, cerca di persuaderlo a darle una possibilità.

Intanto, Yesim è disperata perché non riesce a trovare Oyku. Quando viene informata della possibilità che la bambina sia stata investita, sviene. Al suo risveglio in ospedale, in preda all’ansia, tenta di fuggire per continuare le ricerche della figlia.

Tarik si ritrova faccia a faccia con i suoi figli, Ozan e Oylum. Accecato dalla rabbia, li caccia dal suo ufficio, spezzando ogni legame con loro e dichiarando che non li considererà più suoi figli.

Nel frattempo, Guzide si trova di fronte a un dilemma straziante. Da tempo è a conoscenza della natura corrotta di Oltan, un uomo senza scrupoli che ha costruito la sua fortuna truffando migliaia di persone. Ora, però, lui le impone un ultimatum: deve emettere un verdetto a suo favore in tribunale, altrimenti diffonderà un video compromettente di suo figlio. Quest’ultimo, sopraffatto dal rimorso, le confessa di aver accidentalmente ucciso un uomo che lo aveva truffato in un affare di criptovalute.

Nel frattempo, viene assunto al cantiere di Oltan e si accorge di alcune anomalie nei conti, rendendosi conto che qualcuno sta approfittando della situazione. Determinato a fare chiarezza, affronta Refik, un collega sospettato di sottrarre denaro attraverso fatture gonfiate. Tuttavia, il confronto degenera rapidamente in una rissa.

Ümit annulla la prenotazione per Malmö e consegna a Oylum il denaro che aveva messo da parte per trasferirsi in Svezia.

Nel frattempo, Ozan viene arrestato dalla polizia, ritenuto responsabile della caduta di Refik, il capocantiere che ha spinto durante un’accesa discussione.

Yesim, invece, fa una scoperta sconvolgente: Burcu non ha mai perso il cellulare e, anzi, possiede anche il suo, scomparso il giorno dell'evacuazione del condominio. Curiosando tra i messaggi, si rende conto che è stata proprio Burcu a inviare a Guzide i video incriminanti.