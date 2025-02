Tradimento, anticipazioni 17 e 18 febbraio: Oylum in ansia, ecco perché

Tradimento, anticipazioni di lunedì 17 e martedì 18 febbraio 2025

Yesim finge di trovarsi per caso alla stazione dove Burcu sta aspettando la metro e, con un pretesto, la conduce in una zona appartata. Senza accorgersi della presenza di una telecamera di sicurezza che le riprende mentre si allontanano insieme, le due iniziano a discutere animatamente. La situazione degenera rapidamente e Yesim, in preda alla rabbia, spinge Burcu sui binari proprio mentre sopraggiunge un treno. Selin e Oylum sono presenti sulla banchina, ma non notano Yesim.

Nel frattempo, Tarik viene informato da Oltan che Ozan è stato arrestato. Oylum si reca in carcere per fargli visita e, vedendo le ferite riportate dal fratello durante una rissa, si preoccupa molto. Ozan, però, cerca di rassicurarla e insieme decidono di impegnarsi per evitare di causare ulteriori sofferenze alla loro madre. Tuttavia, Oylum teme che lei possa non perdonarla mai e ne parla con Sezai, il quale le confida di avere una figlia, Ipek, che vive in Canada.

Poco dopo, Ozan viene rilasciato e scopre da Oltan che i due testimoni intendono rivolgersi alla procura per modificare la loro dichiarazione e scagionarlo definitivamente.