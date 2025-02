Tradimento, anticipazioni di giovedì 20 febbraio 2025

Ozan viene liberato dalla custodia cautelare grazie alle testimonianze dei due testimoni che Oltan obbliga a parlare. Tuttavia, questa è in realtà una strategia calcolata da Oltan per ricattare Guzide e costringerla a schierarsi dalla sua parte come giudice. Il piano funziona, poiché il processo di Oltan si conclude senza alcuna accusa formale….