Tradimento, anticipazioni 22 febbraio: Guzide non è più giudice!

Tradimento, anticipazioni di sabato 22 febbraio 2025

Tarik chiede a Guzide di revocare l’ingiunzione sul terreno di un suo cliente, ma lei si rifiuta categoricamente. Di fronte al suo rifiuto, Tarik la minaccia e decide di agire denunciandola per aver preso una decisione di parte nel caso tra la compagnia di Oltan e i finanziatori. Nel frattempo, Sezai continua a soffrire per il suo amore non corrisposto, mentre Tarik e Yesim ritrovano l’intesa nel loro matrimonio, così come Tolga e Oylum proseguono la loro relazione. Behram, intanto, chiama Oylum per informarla di aver rintracciato l’uomo che aveva quasi investito.

Quando Guzide scopre della denuncia contro di lei, si ritrova a dover affrontare gravi conseguenze e perde il suo incarico di giudice. Oltan, infuriato per il tradimento di Tarik, lo convoca e lo minaccia di morte, ma Tarik rivela di avere un asso nella manica: possiede i documenti che provano tutti gli affari illegali che hanno condotto insieme nel corso degli anni. Tolga affronta suo padre, ma resta sconvolto dalla sua spietatezza.

Oylum cerca di far rinsavire Ozan dalle sue follie e lo riporta a casa per affrontare un chiarimento con la madre. Nel frattempo, Guzide confessa a Umit e Nazan di essere stata rimossa dal suo incarico di giudice e conferma l’autenticità del video incriminante. Quando Oylum e Ozan rientrano, Guzide propone di ripartire da zero, suggerendo di confessarsi tutto per poter andare avanti insieme.

Intanto, Tarik e Yesim si recano alla polizia per denunciare Guzide in merito all'auto incendiata. Con grande sorpresa di tutti, Guzide si presenta alla stazione di polizia e dichiara al commissario di non aver danneggiato alcun bene di Tarik, rivelando che l'auto è intestata a lei.