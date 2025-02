Tradimento, anticipazioni 25 febbraio: irruzione a casa di Guzide…

Tradimento, anticipazioni di martedì 25 febbraio 2025

Yesim cerca di mettersi in contatto con Selime, la babysitter a cui ha affidato Oyku, ma senza successo. Preoccupata per la situazione, decide di tornare immediatamente a Istanbul. Al suo arrivo a casa, scopre con sgomento che l’abitazione è vuota e che i documenti di Oyku sono misteriosamente scomparsi. In preda all’ansia, si rivolge alla polizia. Attraverso le riprese di una telecamera di sorveglianza, scopre che la figlia si trova con Umit. Accompagnata dagli agenti, fa irruzione a casa di Guzide, dove trova Umit insieme alla bambina. L’uomo viene quindi arrestato e portato in centrale per essere interrogato… Seguici su Instagram.