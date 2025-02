Tradimento, anticipazioni 27 febbraio: Yesim incastrata

Tradimento, anticipazioni di giovedì 27 febbraio 2025

Umit viene arrestato con l’accusa di aver rapito Oyku, nonostante lei affermi di essersi recata da lui di sua spontanea volontà. Nel frattempo, Tolga mostra a Guzide, Oylum, Nazan e Sezai alcuni filmati di sorveglianza della stazione, ripresi il giorno della morte di Burcu. Anche se le immagini non sono complete, sembrano indicare che Yesim sia la responsabile dell’omicidio. Decisi a far cadere le accuse contro Umit, Tolga e Oylum si recano da Yesim, minacciandola di divulgare i video se non ritirerà la denuncia. A seguito del ricatto, Umit viene rilasciato… Seguici su Instagram.