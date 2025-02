Tradimento, anticipazioni 7 febbraio: Guzide si è risvegliata e Tarik corre in ospedale

Tradimento, anticipazioni di venerdì 7 febbraio 2025

Oylum contatta Yesim per dirle che Guzide si è finalmente risvegliata dal coma. Travolto dall'emozione, Tarik si precipita in ospedale, mentre Yesim si sente delusa e frustrata. Una volta tornata a casa, decide di seguire il consiglio di Burcu e prenota una costosa videochiamata con una medium. Nel frattempo, Burcu riesce a sottrarre un mazzo di chiavi di Yesim e, senza che l'amica se ne accorga, ne fa una copia. Intanto, Oltan propone a Ozan di lavorare per lui, affidandogli la supervisione dei suoi cantieri…