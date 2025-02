Tradimento, anticipazioni 8 febbraio (puntata maxi del sabato pomeriggio)

Tradimento, anticipazioni di sabato 8 febbraio 2025

Guzide è ancora ricoverata in ospedale, mentre Yesim si affida a una medium, Madame Dalida, per eseguire un rito magico che, a suo dire, dovrebbe allontanare Guzide dalla sua vita e da quella di Tarik. Nel frattempo, Sezai lascia di nascosto a Guzide una lettera in cui le racconta la vita che avrebbe potuto scegliere, in contrasto con quella fatta di rimpianti trascorsa accanto a Tarik.

Una volta dimessa dall’ospedale, Guzide torna a casa, ma la trova completamente devastata per mano di Burcu. Il sospetto ricade immediatamente su Yesim, anche se Tarik cerca di minimizzare l’accaduto. Questo evento spinge Guzide e la sua famiglia a riflettere sul loro rapporto, mettendo in luce paure e speranze. Tarik, invece, non mostra alcun segno di pentimento per le sue azioni e arriva persino a minacciare Guzide, intimandole di non ostacolare Yesim. Guzide, però, reagisce con fermezza e dignità, riaffermando il proprio ruolo.

Dopo aver scoperto la devastazione in casa della madre, Ozan affronta duramente Yesim e Tarik. Quest’ultimo difende strenuamente la compagna, dichiarandola innocente, e rinfaccia al figlio di mantenerlo economicamente. Ferito dalle parole del padre, Ozan decide di restituirgli le chiavi dell’appartamento.

Dopo l'acceso scontro con Ozan, Tarik ritrova l'orologio scomparso dalla casa di Guzide e realizza che Yesim gli ha mentito su tutto. Sconvolto, prende con sé Oyku e lascia Yesim. Nel frattempo, il condominio in cui vivono Yesim e Burcu viene evacuato a causa del rischio di crollo dovuto a fratture riscontrate nel piano interrato.