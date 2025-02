Tradimento, anticipazioni puntata 2 febbraio 2025 (prima serata)

Tradimento, anticipazioni di domenica 2 febbraio 2025

Guzide scopre che Yesim ha ingannato Tarik, facendogli credere di essere sparita per sempre, mentre in realtà si nasconde a casa di Burcu insieme alla figlia, con l’unico scopo di far soffrire Tarik e manipolarlo affinché soddisfi le sue richieste. Messa con le spalle al muro, Yesim è costretta a rivelare la verità a Tarik, che però decide di perdonarla. Determinato a procedere con il divorzio, Tarik redige un nuovo accordo apparentemente molto vantaggioso per Guzide. Tuttavia, confessa a Yesim di possedere un patrimonio segreto di cui Guzide non è a conoscenza. Quando Tarik si reca da Guzide per farle firmare i documenti, trova lì Sezai, invitato a cena da lei. Preso dalla gelosia, accusa Sezai di essere un opportunista. Furiosa per il suo atteggiamento, Guzide rifiuta la proposta e si ripromette di distruggere Tarik. Nel frattempo, Oylum si prepara a partire in segreto per New York…

Oylum è pronta per partire per New York, ma proprio mentre sta per salire in macchina con Tolga per raggiungere l’aeroporto, avverte un forte dolore alla mano, fino a perdere completamente la sensibilità. Nonostante il suo rifiuto di farsi visitare per paura di perdere il volo, Tolga decide di portarla immediatamente in ospedale. Gli esami rivelano che Oylum ha riportato una frattura a una vertebra cervicale in seguito al colpo alla testa subito la sera dell’aggressione. Purtroppo, le brutte notizie non finiscono qui: la frattura la costringerà a un periodo di riposo forzato, mettendo nuovamente in dubbio la sua partenza per New York. Nel frattempo, anche Ozan si trova in una situazione critica: mentre è in ufficio, lui e i suoi colleghi vengono coinvolti in un attacco armato.

Oylum è determinata a confessare tutta la verità a sua madre, ma proprio quando trova il coraggio di chiamarla, a risponderle è un'infermiera del pronto soccorso, che le comunica che Guzide ha avuto un incidente. Sconvolta, Oylum si precipita in ospedale e, in preda alla disperazione, avvisa parenti e amici, che accorrono per starle vicino. Nel frattempo, Yesim, vedendo Tarik arrivare in ospedale, viene sopraffatta dalla gelosia.