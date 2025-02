Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata 23 febbraio 2025

Tradimento, anticipazioni di domenica 23 febbraio 2025

Umit, Nazan, Oylum, Ozan e Guzide si recano al ristorante di Behram per celebrare la loro vittoria. Dopo la cena, Oylum va a parlare con Tolga, che si mostra molto pentito. Oylum è indecisa sul da farsi, ma alla fine decide di non lasciarlo, soprattutto dopo che Tolga ha preso le distanze da suo padre. La mattina seguente, durante la colazione, Guzide scopre che Umit ha difficoltà a pagare l’affitto.

Yesim parte per Antalya, affidando la piccola Oyku a una giovane tata, Selime. Guzide e Umit seguono Oyku e Selime fino al parco giochi e, accontentando le richieste della bambina, decidono di portarla a casa loro fino al ritorno di Yesim, all’insaputa di Selime. Quest’ultima, temendo problemi a causa di piccoli precedenti penali, sceglie di non denunciare l’accaduto e, con l’aiuto dell’amica Gulay, cerca di nascondere la scomparsa di Oyku a Yesim.

Tarik incontra Tahir, un boss malavitoso e vero proprietario del terreno oggetto dell’ingiunzione di Elmas. Tarik chiede a Tahir di intimidire Elmas per farle cambiare idea, ma Tahir scopre che Elmas è la nipote di Azhad Aga, un potente boss a cui lui stesso deve rispetto. Tolga trova il coraggio di affrontare suo padre e troncare ogni legame con lui.

Selin va a trovare Tolga al lavoro per chiedergli un’opinione su Ozan, ma proprio in quel momento l’azienda di Tolga subisce un attacco hacker. Tutti i sistemi informatici vengono bloccati e viene richiesto un riscatto di dieci milioni di dollari da pagare entro sei ore. Tolga tenta disperatamente di risolvere la situazione da solo, ma si rende conto che solo una persona potrebbe aiutarlo.

Behram si presenta a casa di Oylum e le chiede di salire in macchina con lui senza spiegazioni. La porta al suo ristorante, dove ad attenderla c’è una sorpresa inaspettata. Nel frattempo, Sezai chiede a Güzide di parlargli, intenzionato a rivelarle un segreto sul suo passato.

Dopo un’intossicazione alimentare, Oyku viene portata al pronto soccorso. Anche se le sue condizioni non sono gravi e potrebbe essere dimessa, l’ospedale richiede un documento. Guzide entra nel panico, temendo che Tarik venga avvisato e scopra tutto. Oylum riceve una telefonata provvidenziale da Behram e gli chiede aiuto. Insieme si intrufolano a casa di Yesim per recuperare il documento di Oyku, ma questo non basta: solo un genitore può firmare le dimissioni. Contattano allora Ozan, che si trova in un bar, convincendolo a fingersi il padre di Oyku e a redigere una falsa autorizzazione per farla dimettere. Seguici su Instagram.