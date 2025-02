Tradimento anticipazioni: Tarik caccia Güzide di casa, ecco perché

L’ennesima cattiveria dell’ex marito Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu) metterà in seria difficoltà Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Non a caso, nel corso delle prossime puntate di Tradimento, la donna dovrà anche rinunciare alla sua casa. Addentriamoci dunque nella storyline per capire che cosa effettivamente succederà…

Tradimento, news: Güzide e il difficile divorzio da Tarik

Tutto partirà quando Tarik cercherà di corrompere con del denaro i figli Ozan (Yusuf Çim) e Oylum (Feyza Sevil Güngör) affinché convincano Güzide a rinunciare alla causa di divorzio avviata con l’avvocatessa Elmas Heves (Defne Samyeli) per entrare in possesso dei venti milioni di lire turche che ha nascosto all’estero. I due ragazzi non se la sentiranno però di tradire la madre in un modo così vile e rifiuteranno la proposta.

Nelle ore successive, Oylum si spingerà però ancora più oltre: su indicazione di Elmas, la giovane fingerà di voler accettare l’offerta del padre e andrà da lui in cerca di un falso chiarimento. L’obiettivo della Yenersoy sarà infatti quello di scambiare il suo cellulare con quello del padre per consegnarlo a Elmas e permetterle di installarci uno spyware, con il quale potrà spiare ogni mossa di Tarik e scoprire dove si trovano i suoi soldi. Macchinazione che si rivelerà però del tutto controproducente…

Tradimento, spoiler: Güzide cacciata di casa!

Possiamo anticiparvi che Tarik si renderà immediatamente contro del tranello e non permetterà a Oylum di prendere il suo cellulare. La reazione dell’uomo non tarderà a farsi attendere: consapevole che c’è l’ex moglie dietro a tutto quanto, l’avvocato farà l’ennesima mossa scorretta nei riguardi della sua vecchia famiglia.

Tarik farà infatti recapitare a Güzide – e di conseguenza ai suoi figli Oylum e Ozan – un’ingiunzione di sfratto poiché avrà venduto la loro casa con una procura legale lasciatagli dalla moglie tantissimi anni prima. Appena chiederà a Elmas di muoversi legalmente, Güzide andrà tra l’altro incontro ad un’amara sorpresa: scoprirà infatti che Tarik ha venduto l’immobile (insieme ad altre loro proprietà) circa otto anni prima, ossia da un tempo precedente alla sua relazione con Yeşim Denizeren (Asena Girişken) e alla nascita della piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer).

Güzide dovrà dunque impacchettare i suoi oggetti personali quando la polizia si presenterà in casa con il presunto nuovo proprietario. E, nell’andarsene, non potrà nemmeno portare via i mobili, dato che la casa sarà stata venduta ammobiliata.

Tradimento, trame: l’ennesimo sgarbo di Tarik

Il nuovo proprietario sarà però soltanto un prestanome. Compiuto lo sfratto, Tarik svelerà a Güzide che in quella casa vivranno d’ora in poi la sua nuova famiglia, composta da Yeşim, Öykü e İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan), la zia della sua nuova compagna: l’ennesimo affronto che lascerà esterrefatta Güzide, che troverà rifugio nella casa di proprietà di Behram Dicleli (Aras Aydın). Nello stesso appartamento si trasferiranno anche Oylum, Ozan, Ümit (Cem Sürgit) e la domestica Zeynep (Canan Ürekil).

Insomma, Tarik sembrerà farla franca, ma vi diciamo sin da ora che questa sua ennesima cattiveria avrà delle conseguenze. In primis perché a remargli contro ci si metterà anche Yeşim…