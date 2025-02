Tradimento anticipazioni: Tarik fa un grosso danno a Güzide

Grossa grana sul lavoro in arrivo per Güzide Özgüder (Vahide Perçin) nelle prossime puntate italiane di Tradimento. Appena deciderà di assumere l’avvocato senza scrupoli Elmas Heves (Defne Samyeli) per ottenere il divorzio, la protagonista si troverà ad avere a che fare con la vendetta del marito Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu).

Tradimento, news: Güzide e il divorzio da Tarik

La faccenda si infiammerà quando Güzide scoprirà che Tarik le ha nascosto di avere un patrimonio di circa venti milioni di lire turche, lo stesso che Yenersoy è riuscito ad ottenere con alcuni affari poco leciti. Inviperita dall’ennesima omissione dell’ormai ex marito, la giudice penserà dunque che sia arrivato il momento di farla pagare a Tarik, ragione per la quale assumerà come sua avvocata Elmas, conosciuta nell’ambiente legale perché non si fa remore a “spennare” i coniugi dei suoi clienti.

Effettivamente, fin da quando prenderà in mano la causa di Güzide, Elmas sembrerà impegnarsi per privare Tarik di tutti i suoi beni. Tuttavia la faccenda si complicherà quando, nel bel mezzo di un litigio nel cantiere di Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), Ozan (Yusuf Çim) farà cadere da un piano alto un operaio, che finirà in ospedale in condizioni disperate. Circostanza che porterà Güzide a commettere un passo falso…

Tradimento, trame: l’errore di Güzide

Eh sì: in quegli stessi giorni, Güzide starà subendo un ricatto dallo stesso Oltan. Attraverso un video, Kaşifoğlu minaccerà infatti di incastrare Ozan per l’omicidio di Kaan, che in realtà non è mai avvenuto (anche se lo stesso Ozan ignora tale particolare).

A quel punto, nel momento in cui Ozan verrà rilasciato in attesa del processo per il ferimento dell’operaio, Güzide non se la sentirà di mettere in ulteriore difficoltà il figlio.

Appena capirà che gli uomini che hanno assistito al litigio testimonieranno soltanto se risolverà una grana legale di Oltan, Güzide si presenterà in tribunale senza la minima possibilità di opposizione, prosciogliendo l’imprenditore da una grave truffa (la stessa che manderà al baratro diverse famiglie, le quali ovviamente inizieranno a sospettare delle trasparenza della giudice)…

Tradimento, spoiler: Tarik fa licenziare Güzide

Tutto questo a quali risvolti porterà? Nel momento in cui Elmas minaccerà di togliergli 200 acri di un terreno, riguardo ai quali in realtà sarà soltanto il prestanome di un cliente pericolosissimo, Tarik chiederà a Güzide di accantonare la questione se non vuole ricorrere in spiacevoli ripercussioni. La Özgüder non vorrà però proprio saperne di procedere in tale maniera e risponderà picche a tale richiesta.

Decisione che scatenerà l’ira di Tarik, che – senza pensare alle conseguenze – denuncerà Güzide per il processo illecito nel quale si è pronunciata a favore di Oltan, presentando tra l’altro tutte le prove necessarie per dimostrare la sua teoria. Il risultato? Güzide verrà rimossa dal suo incarico e perderà il suo status di giudice.

Ciò rappresenterà una vera e propria disfatta per Güzide, nel frattempo riconciliatasi con Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) dopo le bugie legate alla sua espulsione dall'Università di Medicina. Ma al tempo stesso l'azione di Tarik farà infuriare anche Oltan, dato che la sua innocenza al processo risulterà nulla…