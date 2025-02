Tradimento anticipazioni: Tarik scopre l’imbroglio di Nihal

Oltre ad andare in malora prima ancora di cominciare, l’ennesimo piano di Yeşim Denizeren (Asena Girişken) per spillare soldi al compagno Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) rischierà di ritorcersi contro di lei. E ciò rappresenterà un grosso rischio per la donna nel corso delle prossime puntate di Tradimento…

Tradimento, news: Yeşim in combutta con Nihal

Le prime avvisaglie della storyline si avranno quando Tarik caccerà dalla sua vecchia casa la moglie Güzide Özgüder (Vahide Perçin) per permettere a Yeşim di vivere lì insieme alla piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer) e alla zia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan). Tuttavia, lo stesso Tarik si rifiuterà di stare lì insieme a loro, stabilendosi in una camera del lussuoso albergo di Behram Dicleli (Aras Aydın). E, per giunta, non darà un soldo a Yeşim.

A quel punto, dato che sarà completamente al verde, la Denizeren accetterà la proposta di Nihal, una donna che in passato è stata a letto con Tarik. In pratica, per estorcere all’avvocato 500.000 lire turche, Nihal vorrà fare credere a Tarik che dalla “notte di passione” è nata la figlia Melis. E così Yeşim darà alla sua complice una ciocca di capelli di Öykü per far sì che il test del DNA con Tarik risulti positivo.

Tradimento, trame: il passo falso di Nihal

Il piano sembrerà scorrere per il verso giusto, almeno fino a quando Tarik non reagirà in maniera inaspettata. Nel momento in cui il test risulterà positivo, infatti, Yenersoy sosterrà di non voler avere più niente a che fare con Melis e obbligherà Nihal a firmare un accordo di riservatezza in cambio di soltanto 200.000 lire. Dato che non avrà ottenuto la cifra che sperava, Nihal si rifiuterà quindi di dare la metà del bottino a Yeşim, come aveva pattuito, e la lascerà a bocca asciutta.

Tuttavia, la furfante finirà per compiere un’imprudenza: prima di fuggire a Dubai, prenderà in affitto una camera nello stesso albergo dove soggiorna Tarik ed andrà lì sia con Melis e sia con il marito, vero padre della bambina (d’accordo con lei per portare avanti la truffa). Particolare, questo, che accenderà i sospetti di Tarik, il quale a quel punto riuscirà a fare introdurre la polizia nella stanza dei tre quando capirà che il consorte di Nihal sta per concludere un affare illecito.

Tradimento, spoiler: Tarik scopre l’imbroglio di Nihal

Dato che l’uomo e Nihal verranno arrestati, Tarik preleverà da una stanza lo spazzolino di Melis ed avrà la certezza del suo sospetto: dal secondo test del DNA risulterà infatti che la bimba non è sua figlia. Particolare che lo porterà a recarsi in carcere da Nihal per chiederle spiegazioni. E così la donna, mentendogli in parte, gli dirà che Yeşim era d’accordo con lei e si è intascata metà delle 200.000 lire turche.

In preda alla collera, Tarik andrà quindi da Yeşim in cerca del denaro e metterà a soqquadro la casa finché la polizia non lo metterà al corrente del fatto che nella camera d’albergo di Nihal sono state ritrovate 190.000 lire turche. Yenersoy arriverà dunque erroneamente alla conclusione che la compagna sia innocente e si scuserà con lei.

In ogni caso, Yeşim non potrà tirare comunque un sospiro di sollievo: grazie ad un video di un dialogo tra lei e Nihal sulla truffa andata male, Ümit Özgüder (Cem Sürgit) pretenderà di continuare a lavorare nel laboratorio messo su quando abitava nella villa con la sorella Güzide. E Yeşim dovrà dunque continuare a mentire a Tarik…