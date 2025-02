Tradimento anticipazioni: Umit e Guzide “rapiscono” nuovamente Oyku

Nelle recenti puntate di Tradimento, i telespettatori hanno avuto modo di assistere al forte legame che Ümit Özgüder (Cem Sürgit), il fratello di Güzide (Vahide Perçin), ha provato per la piccola Öykü Yenersoy (Masal Ayşe Gençer), la figlia di Yeşim Denizeren (Asena Girişken) e dell’ormai ex cognato Tarık (Mustafa Uğurlu). Una vicinanza dovuta alla lontananza della figlia, portata all’estero dalla moglie con la quale è in crisi, che diventerà fondamentale con il proseguire della narrazione. Non a caso, Ümit non si farà problemi a “rapire” Öykü per un ragione particolare…

Tradimento, news: Yeşim decide di partire e…

La storyline partirà quando, dopo essersi macchiata dell’omicidio di Burcu (Merve Altınkaya), che riuscirà a far passare come suicidio, Yeşim riceverà da alcune amiche la proposta di trascorrere alcuni giorni fuori casa di puro divertimento. A quel punto, la donna penserà che sia giusto rilassarsi un po’, ma non saprà come giustificare tale sua decisione a Tarik, che nel frattempo dovrà lasciare per alcuni giorni la città per svolgere un importante incarico di lavoro.

Così, dopo avergli fatto presente (mentendo) che deve prendersi cura di una parente che non sta troppo bene, Yeşim si organizzerà per la partenza, ma dovrà risolvere un altro problema, dato che non potrà portare Öykü con sè.

Tradimento, trame: Yeşim affida Öykü a una babysitter ma…

Poiché vorrà risolvere in fretta e furia la situazione e concedersi un paio di giorni di relax, Yeşim penserà di ricorrere ai servigi di una baby sitter che nemmeno conosce. Si tratterà di una giovane ragazza che la “compagna” di Tarik avrà rintracciato per caso, grazie al numero telefonico che le avrà passato una sua conoscente.

Promettendole che al termine del lavoro le darà tanti soldi e precisando che dovrà anche pulire costantemente la casa dove si trova con la piccola Öykü, Yeşim andrà quindi in trasferta, anche se la bimba la pregherà a più riprese di non lasciarla da sola e portarla con lei. E durante un’uscita al parco giochi tra Öykü e la baby sitter, accadrà qualcosa di impensabile…

Tradimento, spoiler: Ümit e Güzide “rapiscono” Öykü

Possiamo infatti anticiparvi che Öykü cadrà da uno scivolo e la sua tata non si renderà conto di niente poiché starà parlando con due suoi amici, comodamente seduta su una panchina. In quel momento, in macchina con Güzide, Ümit noterà subito ciò che starà succedendo e non si farà remore ad andare in soccorso di Öykü. Appena la bimba gli chiederà di portarla con sé, Ümit condurrà Öykü nell’automobile e deciderà di portarla nella villa dove risiede con la sorella.

Una sorta di “rapimento” che per il momento resterà impunito, anche perché, quando si accorgerà della sparizione di Öykü, la babysitter eviterà di sporgere denuncia per via di alcuni suoi precedenti penali. E, su suggerimento di un’amica, staccherà il suo cellulare per evitare che Yeşim – che non conosce nemmeno il suo indirizzo – possa rintracciarla.

Tuttavia, per quanto tempo Güzide e Ümit potranno "nascondere" Öykü a casa loro finché uno tra Yeşim e Tarik non se ne accorga?